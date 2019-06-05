Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'yla gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın Paris Saint Germain'de forma giyen Kamerunlu golcü Eric Maxim Choupo-Moting ile ilgilendiği öne sürülmüştü. 30 yaşındaki santrfor, Fransız RMC Sport'ta yayınlanan Footissime programında geleceği hakkında açıklamalarda bulunurken PSG'den ayrılmak istemediğini söyledi.

"Takımda kalmayı kesinlikle istiyorum." diyen golcü futbolcu, "PSG'yi ve taraftarları çok seviyorum. Zaten 1 yıl daha sözleşmem var ve kendimi burada mutlu hissediyorum. Ancak futbolda ne olacağını asla bilemeyiz." ifadelerini kullandı. Kontratı 2020 yazında sona erecek olan Choupo-Moting, bu sezon takımıyla 31 maçta süre alırken fileleri yalnızca 3 kez sarsabildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler