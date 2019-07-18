Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen Alman sol kanat oyuncusu Andre Schürrle'nin Borussia Dortmund'un Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampına davet edilmemesi Siyah Beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu ise geleceği hakkındaki sessizliğini ülkesinde bozdu.

Sky Sport Almanya'ya konuşan Schürrle, "Zaman zaman transferimle ilgili bazı görüşmeler oluyor. Ancak ciddi bir şekilde değerlendirebileceğimiz hiçbir somut teklif gelmedi. Böyle bir durumda en önemli şey sabırlı olmak. Gelen her teklifi dikkatli bir şekilde değerlendireceğim. Tüm dünyayı dolaşmaya hazır değilim ve bu yüzden de doğru teklifi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren yıldız isim, kulübüne hiçbir şekilde kırgın olmadığını söylerken "Dortmund'a dönerken yanımda valizlerimle oturuyordum. Bu sırada bir telefon geldi ve kadrolarında çok fazla oyuncu olduğu için beni istemediklerini söylediler. Ancak bunun saygısızlıkla bir ilgisi yok. Futbol dünyasında işler böyle yürüyor. Lucien Favre, gelecek sezon için kafasındaki kadroyla çalışmak istiyor. Dortmund da çıkabilecek bir kaostan kaçınıyor. Bunların hepsini anlayışla karşılamalısınız." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler