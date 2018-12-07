Çin Ligi’nde Evergrande forması giyen Alan’ın, Beşiktaş’a transferi için kapıların ardına kadar açıldığı belirtildi.

Çin basını Siyah-Beyazlı yöneticilerle Alan arasında transfer görüşmeleri yapıldığını öne sürerken, golcü oyuncunun ara dönemde Türkiye’ye gidebileceğini vurguladı. Alan’ın, Evergrande’de çok başarılı olduğu, 12 maçta 13 gol attığı belirtilen haberde şöyle denildi: 3 Brezilyalıdan biri ayrılmak zorunda. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alan Carvalho ayrılmaya en yakın kişi... Çünkü Evergrande kulübü Talisca ve Paulinho’yu elinde tutmak istiyor. Teknik Direktör Fabio Cannavaro da onun Avrupa’ya dönmesinin doğru olacağını düşünüyor. (Akşam)

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