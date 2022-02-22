Süper Lig ’de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş , yeni sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçmişti. Adı Siyah- Beyazlılar’la anılan Trabzonspor ’un eski golcüsü Caleb Ekuban için de menacerinden İtalyan basınına flaş bir açıklama geldi.

Caleb Ekuban’ın Türkiye temsilcisi Mathieu Markaroğlu, oyuncusunun Genoa’da başarılı bir sezon geçirdiğini ve İtalya’da mutlu olduğunu dile getirdi.