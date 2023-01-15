Süper Lig ’de dün akşam Konyaspor ’a konuk olan Kartal, kâbus gibi başlayan maçtan mutlu sonla ayrılmasını bildi. Henüz 57. saniyede geriye düşen Beşiktaş , sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk saniyelerinde Siyah-Beyazlılar, kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyordu. Topla buluşan Valentin Rosier, rakip oyuncuların baskısıyla karşılaşınca topu kalecisi Mert Günok’a doğru gönderdi. 33 yaşındaki oyuncu topu önce kontrol etmek istedi. Bu esnada top, Mert Günok’un ayağının altından kaleye yöneldi. Mert’in ayağının da temas ettiği top gol oldu.

Pes etmediler...

Tecrübeli kaleci son bir hamleyle golü engellemeye çalışsa da topun tamamı çizgiyi geçti. Mücadelenin başında gelen bu golle birlikte Beşiktaş zorlu deplasmanda 1-0 geriye düştü. Beşiktaş, Mert Günok’un ayağından sekerek filelere giden topun ardından, 3 sayıyla bu sezon kendi kalesine en çok gol atan takım oldu. Kartal, karşılaşmanın başında geriye düşse de pes etmedi. Cenk Tosun’un golüyle beraberliği yakalayan takımda son sozü 90+5’te Josef de Souza söyledi.

‘Fedakârlıkla oynuyorum’

Son dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasına doğru gönderilen topta Konyaspor defansı araya girdi ancak top N’Koudou’da kaldı. N’Koudou’nun ceza sahasına yerden gönderdiği topu arka direkte Josef kontrol etti ve vuruşuyla Beşiktaş’ı 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Josef, “Zor bir maçtı. Maça 1-0 geride başladık. Burada maçı çevirmek kolay değil. Çok mücadele ettik. Son dakikada da olsa kazanmayı bildik. Emeklerimizin karşılığını aldık. En iyi oynadığımız maç değildi ama sonuna kadar savaştık ve üç puanı aldık. Benim adıma zor bir yıl oluyor. Dizimdeki ödem nedeniyle yüzde yüz performans veremiyorum. Şu an ağrım var. Fedakârlık yaparak oynamaya çalışıyorum. Umarım gelecekte daha iyi olacağım” dedi.

'BU GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI'

Şenol Güneş, Konya zaferini şu sözlerle yorumladı: “Konyaspor’a göre daha üstündük. Moral açısından kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Bir arkadaşın hatasını bu gayretle diğerleri kapatmış oldu. Ta kım olmak için buna ihtiyaç var”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, “Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İki tarafın da kazanmaya ihtiyacı vardı. Oyun başında yediğimiz talihsiz gol, bizi oyundan düşürmedi. Bu güzel bir şey. İlk başta biraz demoralize oldular ama sonra toparladılar. Oyun olarak sıkıntımız olmadı, ama daha fazla pozisyon üretmemiz gerekirdi. Yavaş oynadık, onun dışında eksik deplasman maçı kazanamayan bir takım olarak ikinci yarı git-gele cevap verdik ve son dakikalarda önde baskı yaparak gol attık, maçı kazandık. Takımın artıları fazlaydı. Konyaspor’a göre daha üstündük. Yine de eksiklerimiz var. Moral açısından kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Sonuna kadar arkadaşlarımız bunu yaptı. Bir arkadaşın hatasını bu gayretle diğerleri kapatmış oldu. Takım olmak için buna ihtiyaç var” dedi.

‘Weghorst’a başarılar’

Güneş, Weghorst’un gitmesiyle ilgili, “Gidecek, gelecek konusunda hiçbir şey yok. Bunlar son günü karar verilir. Ama olasılıkları vardı. Weghorst bunlardan biriydi. Gitti, kendisine başarılar diliyoruz. Şartlar onu getirdi. Şimdi ellerimizdekini değerlendireceğiz. Onlara da takviye orada veya başka mevkide varsa, kulübün ekonomik gücüne takımın ihtiyacına göre değerlendireceğiz. Bunları zaten dışarıda konuşmadım ama herkes bildiğini yazıyor” diye konuştu.

‘Puan yeterli değil!’

Tecrübeli hoca sözlerini, “Benim hesabım diye bir şey yok. Takımın hesabı. Biz puan ortalamasının altındayız zaten. Sezon başından beri baktığınızda zaten öyle olup, olmasaydı belki ben de gelmeyecektim. Burada mühim olan Beşiktaş’ın başarısı. Benden önceki hoca da katkı yaptı. Biz de katkı yapmaya çalışacağız. Burada önemli olan Beşiktaş’ın iyi olabilmesi. Puan olarak Beşiktaş’ın aldığı puan yeterli değil. Oyunumuz da yeterli değil” diyerek tamamladı.

PALUT: POZİSYONLARI SONUCA DÖNÜŞTÜREMEDİK

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Palut, “Zor bir maçtı. Oyun içine baktığımız zaman Beşiktaş adına talihsiz bir golle öne geçtik. Belki maçta gole en uzak olduğumuz anda skoru bulduk. Ama ondan sonra birçok pozisyon rakip ceza sahası içinde son paslar, rakibi eksik yakalamalar bir şekilde biz bunu sonuca dönüştüremezken Beşiktaş´ın maç planı işledi” yorumunu yaptı.

CENK TOSUN: GALİBİYETLERİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ

Kartal’ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, dün Konyaspor karşısında da sahneye çıktı. Yıldız isim, 67. dakikada oyuna dengeyi getiren golü kaydetti.

Cenk, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Bireysel bir hata sonucunda kalemizde golü gördük. Maç boyunca oyunun hakimi bizdik. İlk devrede golü bulamadık. Devre arasında hocamız bizimle konuştu ve takım olarak kenetlendik. İyi bir maç oldu. Çok pozisyonumuz vardı. Hak eden taraf bizdik. Allah’ın yardımıyla Josef golü attı, çok mutlu olduk. Üç maçlık galibiyet serimiz var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Gaziantep’te bıraktığımız iki puanın ardından takım olarak toplandık ve kenetlendik. Ondan sonra dokuz puan topladık. Önümüzde zorlu bir fikstür var. Galibiyetleri sürdürmek istiyoruz. Her şeyimizi sahaya verirsek şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz” dedi

KARTAL'DA ALKIŞLAR TAYFUR BİNGÖL'E

Konyaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Tayfur Bingöl, 56’da teknik direktör Şenol Güneş’in kararıyla Welinton’ın yerine oyuna dahil oldu. Sahaya adım atar atmaz takımın savunma hattındaki gücünü artıran Tayfur, geriden yaptığı bindirmelerle hücum hattına da önemli destek verdi.

Birçok pozisyonda rakip futbolculara gol izni vermeyen Tayfur, 90 artı 5’te Josef de Souza’nın attığı golün asistini yaparak günün kahramanlarından biri oldu.

ROMAIN SAISS GEÇİT VERMEDİ

Siyah-Beyazlılar’ın başarılı stoperi Romain Saiss, ilk 11’deki yerine dün Konyaspor karşılaşmasıyla geri döndü.

Mert Günok’un kendi kalesine attığı gol dışında ev sahibi ekibin hücumcularına maç boyunca geçit vermeyen Saiss, stoper hattında görevini eksiksiz şekilde yerine getirerek teknik direktör Şenol Güneş’i mutlu etti.

MULEKA'DAN YANLIŞ SEÇİMLER

Wout Weghorst’un sürpriz ayrılığı sonrasında Cenk Tosun’la beraber Konyaspor karşısına takımın en önemli gol umudu olarak çıkan Jackson Muleka, beklentilerin altında kaldı.

Yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Muleka, birkaç pozisyonda da bitiriciliğini konuşturmak yerine pas vermeyi tercih edince Konyaspor karşılaşmasını gol atamadan tamamladı.

BİTMEYEN ENERJİ GEDSON FERNANDES!

Portekizli yıldız, Konyaspor karşılaşmasında 90 dakika boyunca hiç düşmeyen enerjisiyle takımın en önemli güç kaynağı oldu. Maç boyunca hücum hattını etkin bir şekilde destekleyen Gedson, Cenk Tosun’un golünde asisti yaptı.

Kara Kartal’ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes, Konyaspor karşısında 90 dakikalık performansıyla takımın dinamosu oldu. Mücadelenin başında 1-0 geriye düşen takımın moral olarak adeta çökmesi sonrasında devreye giren Portekizli futbolcu, ekibinin savunma ve hücum hattındaki bağlantısını etkin bir şekilde sağlamayı başardı. Bloklar arasında başarılı bir köprü olan Gedson, karşılaşma boyunca Konyasporlu futbolculara zor anlar yaşattı. Rakip ceza alanı önü ve çevresinde oldukça dinamik bir performans ortaya koyan Gedson, maçın başından sonuna kadar yıkılmayan tek isim olarak alkış topladı.

‘Beşiktaş vazgeçmez’

Karşılaşmanın 67. dakikasında Cenk Tosun’un attığı golün asistini yapan Gedson Fernandes, maçın ardından elde edilen zaferle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Gedson, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Beşiktaş vazgeçmez’ sözlerini kullandı.