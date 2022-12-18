Beşiktaş ’ta hareketli saatler... Geçtiğimiz günlerde takımın Antalya kampına giden Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik patron Şenol Güneş ile transfer zirvesi yaptı. Başkan, transfer talebinde bulunan Güneş’e, "Öncelikli olarak katkı vermeyi düşünmediğiniz isimleri netleştirin. Biz de ona göre çalışma içine girelim" dedi.





Josef'in durumu yakından takip edilecek

Dünya Kupası öncesinin en formsuz isimlerinden olan Josef de Souza’nın durumu, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yakından takip edilecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncunun performansına göre Ocak ayında takviye yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

O bölgeye zenginlik...

Beşiktaş, orta saha transferi yaparak o bölgeye zenginlik katmayı hedefliyor. Siyah-Beyazlılar, bu bölge için listesinin ilk sırasında Leicester’da forma giyen Nampalys Mendy’yi tutuyor. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Senegalli ön libero, bu sezon sadece 4 maçta şans buldu.





Afrika Şampiyonluğu var

Mendy, futbola Fransa’nın Monaco takımı altyapısında başladı. Ardından takımın A seviyesine yükseldi. Monaco sonrasında ise bir sonraki adresi ise Fransız ekiplerinden Nizza oldu. Nizza sonrasında ise Premier Lig takımlarından Leicester’ın yolunu tuttu. Mendy ayrıca Senegal Milli Takımı’nın formasını terletiyor. Ana mevkisi ön libero olan oyuncu merkez orta saha olarak da görev alabiliyor. Futbolcu kariyerinde ise bir kez Afrika Şampiyonluğu ve 1 kez Leicester City ile FA CUP’ı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.





Almanya'dan o isim de radara girdi!

İtalyan basını Beşiktaş’ın, Mainz’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek sol beki Aaron Martin’i istediğini yazdı. Haberde, kulübün, Martin’in menaceri Hector Fernandez’le ilk teması kurduğu iddia edildi. Tuttomercatoweb’in haberine göre Griezmann’ın da menaceri olan Fernandes’in Martin için İtalyan kulüpleri Torino ve Bologna’nın yanı sıra La Liga ekibi Espanyol ile de görüştüğü öğrenildi.