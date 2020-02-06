Beşiktaş’ın gözü TFF’de

Beşiktaş Camiası, Göztepe’yle oynanan mücadelede yaşanan kural hatası iddialarıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek cevabı bekliyor... Konuyla ilgili olarak itirazını resmi yollardan yapan Siyah-Beyazlılar, önceki gün yaptıkları açıklamada, “Resmi başvurumuzla ilgili olarak, TFF’den ivedilikle cevap beklediğimizi, bu kirli düzenin #KuralınaGöre değil, oyunun #KuralınaGöre davranılması için sürecin takibini titizlikle sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş’ın itirazı için dün Riva’da Merkez Hakem Kurulu üyeleriyle bir görüşme gerçekleştiren TFF yetkililerinin, konuyla ilgili olarak kararı bugün duyurabileceği kaydedildi.

Saat 11.00’de başlayacak

Bugün saat 11.00’de Riva’da bir basın toplantısı düzenleyecek olan TFF Başkanı Nihat Özdemir’in, Beşiktaş’ın itirazıyla ilgili olarak kararı da açıklayabileceği kaydedildi. Özdemir’in, Siyah-Beyazlılar’ın talebine ek olarak, Fenerbahçe’nin limit artırımı konusundaki itirazları, erteleme maçı ve Guilherme’nin transferi konusunda karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Yeni Malatya konusunda da açıklamada bulunması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Ligde 26 Ocak’ta oynanan Göztepe-Beşiktaş mücadelesinin 43. dakikasında Kara Kartal’dan Tyler Boyd sakatlanmış, takım arkadaşı Douglas da kendi ceza sahası yan çizgisinden topu orta sahaya doğru uzaklaştırmıştı. Hakem Hüseyin Göçek de top havadayken sakatlık gerekçesiyle maçı durdurmuştu. Göçek, pozisyonun ardından yeni kurala göre topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerekirken eski kuralı uygulayıp meşin yuvarlağı Göztepeli futbolculara bırakmış, ilerleyen pozisyonda serbest vuruş kazanan ev sahibi ekip, frikikten gelişen atakta golü bulmuştu ve mücadele 2-1 sona ermişti.



