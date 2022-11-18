Beşiktaş ’ta yabancı oyunculardan Wout Weghorst, Atiba Hutchinson ve Romain Saiss’in yanı sıra Kevin Nkoudou, Dünya Kupası’nda milli takımlarının başarısı için ter dökecek.





U17’den U21’e kadar Fransa için mücadele etmesine rağmen, A Milli Takım tercihini geçtiğimiz aylarda Kamerun’dan yana kullanan Nkoudou, Katar’daki dev turnuvada Afrika ülkesinin formasını giyecek.

İyi bir sezon geçiren futbolcunun, Dünya Kupası’ndaki performansı geleceğini de belirleyecek.Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Nkoudou’yu, Dünya Kupası’nda Kamerun formasıyla vitrine çıkması halinde ara transferde satmaya sıcak bakıyor.

27 yaşındaki futbolcunun sezon sonu bedelsiz ayrılmasını istemeyen Beşiktaş Yönetimi, yurt dışından cazip bir teklif gelmesi durumunda Nkoudou’dan para kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Devre arasında ayrılmaması halinde ise Kamerunlu oyuncuyla yeni sözleşme yapılması gündeme gelecek.

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% 50'Sİ TOTTENHAM'IN

Beşiktaş, 2019’da 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham’dan kadrosuna kattığı Kevin Nkoudou’ya 4 yıllık sözleşme imzalatmıştı.

Kulüpler arasındaki anlaşmaya göre Kamerunlu oyuncunun bonservis haklarının yarısı İngiliz ekibinde bulunuyor. Buna göre Kartal, Nkoudou’yu satarsa elde edeceği gelirin yüzde 50’sini Tottenham’a ödeyecek.





Kartal’da 4. sezonunu geçiren Kevin Nkoudou, 98 resmi maçta 20 gol, 8 asiste imza attı. (Skorer)

Rachid Ghezzal ve Georges-Kevin Nkoudou'nun antrenman çalışmaları