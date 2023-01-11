Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yarışında geri planda kalan Kara Kartal’da transfer döneminde yeni takviyelerde olumlu bir gidişat yakalanması beklenirken bu kez de Wout Weghorst bombası patlamıştı.









WEGHORST SONRASI ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hollandalı forvetin Kasımpaşa maçında attığı golün ardından Vodafone Park’taki taraftarlara veda etmesi ve ardından dün resmen Manchester United’a transfer olmak için izin istemesi sonrasında Kara Kartal’da yeni golcü için çalışmalar başladı.

İŞTE HEDEFTEKİ 2 İSİM

Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, yeni bir golcü alınmasının ardından Weghorst’un gidişine onay vermeyi planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalar devam ederken hedefte 2 isim var...

Origi için çalışmalar devam ediyor

Kartal, İtalyan devi Milan’ın Belçikalı golcüsü Divock Origi için çalışmalara başlamıştı. Çizme temsilcisine kiralama önerisinde bulunan idareciler, futbolcunun menaJerinden de maliyet tablosu istedi.





Uygun şartlar oluşursa...

Uyluk bölgesinden bir sakatlığı bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Milan’da sadece 10 lig maçında görev alabilmişti. İdarecilerin, uygun şartlar oluşması halinde Origi’ye Siyah-Beyazlı formayı giydirmesi bekleniyor.

Aboubakar için sözleşme teklifi hazır

Beşiktaş ’ta golcü konusunda bir diğer hedef tabii ki Vincent Aboubakar... Fenerbahçe ve Arabistan ile İspanyol kulüplerinin de radarında bulunan Kamerunlu forvet için taraftarın büyük bir beklentisi var... Kulübü Al Nassr’la yol ayrımında bulunan başarılı oyuncu için yönetim, yıldız ismin kulübüyle sözleşmesini resmen feshetmesini bekliyor.





3 milyon eurodan 2,5 yıllık sözleşme

İdareciler, yarım dönemlik 2.2 milyon Euro’luk alacağını tahsil etmesi sonrasında resmen Al Nassr defterini kapatacak olan Aboubakar’a bonuslarla birlikte 3 milyon Euro’dan 2,5 senelik sözleşme önerisinde bulunacağı bildirildi.