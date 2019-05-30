Premier Lig ekibi Leicester City’le olan sözleşmesi sona eren Japon golcü Shinji Okazaki, Beşiktaş'ın radarına girmişti. Kendisine takım aramaya başlayan 33 yaşındaki futbolcu için çalışma başlatan tecrübeli golcüden Kara Kartal’a olumlu geri dönüş geldi.

Okazaki, Fox Sports’a yaptığı açıklamada, “Şu anda menacerimle birlikte yeni kulüp bakıyorum. Tayland kulüplerinin bana büyük bir ilgisi var. Taylandlı kulüplerin sahipleriyle de iyi ilişkilerim var. Ama ben Tayland Ligi’nde forma giymeyi yakın süreçte düşünmüyorum. Belki ilerleyen yıllarda olabilir. Şu anda boşta bir oyuncuyum. Tek hedefim kariyerime Avrupa’da devam etmek” ifadelerini kullandı.

‘Forvet arkasında daha yararlıyım’

Deneyimli isim, hücum hattında çok yönlü bir futbolcu olduğunu belirterek, “Leicester’de kesinlikle bir forvet gibi görev yapmadım. Şu anda kendimi daha çok hücum özellikle bir orta saha oyuncusu olarak görüyorum. Forvet arkası pozisyonunda daha yararlı olduğumu düşünüyorum. Yeni takımımda da forvet arkası bölgesinde forma giymeyi planlıyorum” sözlerini sarf etti.