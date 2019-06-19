CSKA Moskova'nın geçtiğimiz yaz Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Hırvat futbolcu Nikola Vlasic'in adı, uzun bir süre boyunca Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul etmişti. Rus kulübü ise bugün yaptığı resmi açıklamayla bonservisine 15 milyon euro ödediği 21 yaşındaki 10 numarayla beş yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Nisan ayında yıldız futbolcunun geleceği hakkında basın mensuplarına bir açıklamada bulunan CSKA Başkanı Yevgeny Gimer, "Bana Nikola ile Beşiktaş'ın ilgilendiği söylendi. Beşiktaş, oyuncuyu istediği için şu anda bu konu hakkında daha fazla yorum yapmamam gerekiyor. Ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler