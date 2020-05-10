Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği isimlerden biri olarak belirtilen River Plate forması giyen Jorge Carrascal için La Gazzetta dello Sport, flaş bir iddia ortaya attı.

Corona virüs salgını sürecini ülkesinde geçiren Juventus'un golcüsü Gonzalo Higuain'in ülkesine dönerek eski takımı River Plate'in formasını giymek istediği belirtiliyor. Arjantin ekibinin, bu transfer için yüksek bir bonservis ödeyemeyeceği bilindiğinden takas ihtimali gündeme geldi.

Juventus ile River Plate arasındaki olası takasın Julian Alvarez üzerinden olması beklenirken İtalyan gazetesinin iddiasına göre Beşiktaş'ın istediği Jorge Carrascal, takasın bir parçası olarak Juventus'a gidebilir.

Ajax ve Fiorentina'nın da transfer listesinde olan Carrascal için Juventus'un da devreye girmesi Beşiktaş'ın transfer şansını zora sokmuş durumda.