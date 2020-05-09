Sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasındaki isimlerden biri yine Porto forması giyen eski oyuncuları Vincent Aboubakar'dı.

Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak istese de Porto'nun belirlediği bonservis bedeli transfere zora sokmaktaydı.

Yaz aylarında Porto'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aboubakar için bir iddia da İspanya'dan geldi. Marca gazetesi, West Ham United'ın Aboubakar için devreye girdiğini ve İngiliz ekibinin oyuncunun bonservisini almak adına 7 milyon Euro ödemeye hazır olduklarını belirtti.