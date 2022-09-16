Yeniden motivasyonunu yakalayan 30 yaşındaki forvetin, İstanbulspor karşısında yeniden takımının en büyük gol umudu olması bekleniyor. Weghorst da İstanbul ekibi karşısında elinden geleni yapacağını söyledi. Öte yandan Cenk Tosun da antrenmanlarda harikalar yaratıyor. Milli futbolcu, Başakşehir maçında oyuna sonradan girip, bir pozisyonda röveşata ile gol aramış ancak kaçırmıştı. 31 yaşındaki oyuncu, aynı pozisyonu idmanda denedi ve çift kale maçta golünü attı. Bu anı sosyal medya hesabından paylaşan Cenk’e arkadaşları takılmaktan geri kalmadı.