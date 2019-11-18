Ara transferde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futboldan sorumlu yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile bir araya gelerek, görüş alış verişinde bulundu.

Siyah-beyazlıların, yerli ve yabancı oyuncuların yer aldığı geniş bir golcü listesi hazırladığı aktarıldı. Yöneticiler önümüzdeki günlerde listedeki isimlerin kulüpleri ve menajerleriyle temas kuracak. Bütçe disiplinine çok dikkat eden siyah-beyazlılar golcü transferinde öncelikle kiralama seçeneğini uygulamaya çalışacak. Koşulların cazip olması halinde yeni santrfor için belli bir miktar bonservis bedeli de ödenecek.

Bu arada Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yeni forvetin devre arası hazırlık kampına mutlaka yetişmesini istediği öğrenildi. Sezon başında geciken transferler nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Avcı’nın, yeni golcünün mümkün olan en kısa sürede kadroya katılması yönünde talepte bulunduğu ifade edildi. (Skorer)