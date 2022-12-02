Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta Rachid Ghezzal'ın alternatifi bulundu. Cezayirli yıldızın sakatlığının ciddi olmasıyla birlikte Kartal, rotasını Fransa'ya çevirdi. Sezon başından bu yana sakatlığı sebebiyle takıma destek veremeyen Ghezzal'ın yerine yıldız futbolcuyu takıma katmak isteyen Kartal'da çalışmalar başladı. İşte detaylar...









Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte Siyah beyazlılar çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş hazırlık maçında F.Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. 2 kulvarda şampiyonluk hedefleyen Şenol Güneş, siyah beyazlı yönetimden rotasonlu kadro istiyor. Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrasında Beşiktaş yönetimi o bölgeye transfer için düğmeye bastı.

TALİSCA VE ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

Başkan Ahmet Nur Çebi, Türk futbolundaki yabancı sınırından, Beşiktaş'ın hoca tercihlerine, transferden, hedeflere kadar birçok konu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Çebi, 'Talisca'nın gelme ihtimali yok, böyle bir çalışma yok. Aboubakar dönemini kapattık ve gitti. Onunla inanılmaz iyi bir kontrat yapmıştık. O dönemki hocamız, onun iyi niyetli olmadığını söylemişti. Sergen hocanın görüşü benden daha önce gelir. Benim duygularım, böyle bir şey olmadığını söylüyor.' dedi.

AYRILIK YAŞANABİLİR

Şenol Güneş'in Beşiktaş'a imza attığı gün adını andığı tek isim Berkay Vardar'dı. Tecrübeli teknik adam, 19 yaşındaki Berkay için, "İzlediğim maçlarda beğendim. Kafası havada oynuyor. İyi bir oyuncu" demişti. Ancak genç futbolcu, Güneş'in bu ilgisine karşılık veremedi. Fiziksel olarak hem idmanlarda hem de son İstanbulspor maçında yetersiz kalan Berkay, Dünya Kupası arasındaki 9 günlük izinde de kendisine verilen bireysel idman programını aksattı. Özel hayatına da dikkat etmediği vurgulanan genç oyuncu tam anlamıyla yol ayrımında bulunuyor. İstanbulspor'un da ara transferde talip olduğu siyah-beyazlı orta saha, eğer fiziksel olarak beklenen seviyeye gelmez ve yetersiz görünürse kiralık olarak başka bir takıma gönderilecek.

FİYAT ARAŞTIRMASI YAPILIYOR

Ghezzal'ın sakatlığın ardından transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta gözler Adam Mohamed Ounas'a çevrildi. Kariyerine Fransız ekibi Lille'de devam eden Cezayirli orta saha oyuncusu için Siyah-Beyazlılar fiyat araştırması yapıyor.

Ters Köşe: Ghezzal vs Nsakala

OPSİYONLU KİRALIK

Takvim'de yer alan habere göre, Şenol Güneş'in bu mevki için transfer istemesiyle düğmeye basan Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcuyu bonservisi ile alması için en az 8 milyon euro bedeli gözden çıkarması gerekiyor. Beşiktaş, kulübü Lille ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi ve 1 yıl da opsiyonu bulunan oyuncuyu kiralamak istiyor. Şenol Güneş'in ısrarla istediği Cezayirli oyuncu için kulübüyle temaslar devam ediyor.

Öte yandan futbolcunun eski kulübü Napoli ile Lille arasındaki anlaşma sebebiyle bonservis bedelinin en az 1 milyon euro daha artabileceği ifade edildi. Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen futbolcu bu sezon Ligue 1 ekibi Lille'de 10 maçta oynadı 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Ounas kariyerinde daha önce İtalyan ekibi Napoli'nin yanı sıra Cagliari ve Bordeaux gibi takımlarda da forma giydi. Bu sezon Lille formasıyla 10 karşılaşmada görev alan Adam Ounas, 1 gol kaydetti. Adam Ounas, Cezayir A Milli Takımı'nda 17 karşılaşamda görev aldı. 26 yaşındaki oyuncu milli takım formasıyla 6 gol katkısı verdi.







