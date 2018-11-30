Beşiktaş’ın geri dönüşü Norveç basınında

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Norveç ekibi Sarpsborg’u deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmesi, ülke basınında geniş yankı buldu.

Norveç devlet televizyonu NRK, "Rüya gibi başlangıç kabusla sonuçlandı" başlığı ile duyurduğu haberinde, "Sarpsborg, Türkiye’den gelen konuğunu şok etti, daha sonra Beşiktaş oyunun kontrolünü eline alarak önemli bir geri dönüşe imza attı" ifadelerine yer verdi.

Ülkenin önemli gazetelerinden Verdens Gang’ın "Gerçekten ekşi" başlığını kullandığı haberinde, Sarpsborg Stadı’nda yağmurla birlikte "sihirli" beş dakikada Beşiktaş’ın şok olduğu ifade edilirken, maçın geri kalan dakikalarında Sarpsborg takımının Beşiktaş baskısı karşısında dayanamadığı ve dramatik bir yenilgi ile grupta işini zora soktuğu kaydedildi.

"Sarpsborg doğru çıktığı yolda kayboldu" başlığını atan Aftenposten gazetesinin haberinde ise Sarpsborg Stadı’nda Norveçliler için unutulmaz bir akşam gibi görünen maçın kabusa döndüğü vurgulandı.

Haberde ev sahibi kulübün çok hızlı maça başladığı aktarılırken, Beşiktaş’ın, Sarpsborg takımının hızını kestiği ve şok bir sonuçla geri dönmesini bildiği belirtildi.

AA