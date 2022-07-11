Siyah-Beyazlılar, Avusturya kampındaki hazırlık maçında önceki gün Werder Bremen’i 2-1 yendi. Salih Uçan ve Oğuzhan Akgün’ün golleriyle galip gelen Kara Kartal’da, zaferi getiren sayıyı kaydeden 20 yaşındaki Oğuzhan Akgün ve bu golün asistini yapan 19 yaşındaki sağ kanat Emirhan Delibaş’ın performansları, teknik direktör Valerien Ismael’i memnun etti. Öz kaynak düzeninden yetişen birçok genci kampa dahil eden Ismael, bu 2 futbolcu dışında; Semih Kılıçsoy, Berkay Vardar ve Aytuğ Kömeç de performanslarıyla gelecek için umut verdi. A Takım kadrosunda yer alan Serdar Saatçı ve Emre Bilgin de etkili görüntülerini sürdürdü.

‘İyi iş yaptılar’

Werder Bremen karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, “İlk maçımız, kampımızdaki 2’nci haftamız ama biraz erken oynadık bu maçı diyebilirim. Eksiklerimiz hâlâ var. Milli takımlardan dönen oyuncuları ve yeni dahil olan oyuncuları takıma yeni yeni entegre ediyoruz. Bugün gençlerimizden daha çok faydalandık ve ikinci yarıda iyi iş yaptıklarını söyleyebilirim. Öz güvenimiz için iyi hissiyata sahip olabilmemiz için iyi bir işaret oldu. Hedef bu maçlarda galibiyet değil tabii ki sistemimize alışmak ve oyuncularımızın mümkün olduğunca süre alması” ifadelerini kullandı.