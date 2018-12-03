Ligde dün akşam Vodafone Park’ta Galatasaray’ı 1-0’lık skorla devirmeyi başaran Beşiktaş’ın, genç takımları da dünü şov yaparak tamamladı.

21 Yaş Altı Ligi’nin 14. haftasında sahasında Galatasaray’ı 1-0 yendi. Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada Siyah- Beyazlılar’a galibiyeti getiren golü ilk yarıda Yusuf Atasoy attı. Bu galibiyetle Beşiktaş, puanını 32’ye çıkararak liderliğe yükseldi. Galatasaray ise 30 puanda kaldı.

U17 ve U19’da ise...

Siyah-Beyazlılar’ın U-14 takımı ise Fenerbahçe’yi Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde 5-1’lik farklı skorla yıkmayı başardı.

Kara Kartal’ın U-15 takımı da Sarı- Lacivertliler karşısında adeta gol olup yağdı. Genç Kartallar, deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-1 yendi. B

eşiktaş, Kanarya’yı U-16 takımıyla da devirdi. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 1-0’lık sonuçla geçmesini bildi.

Kara Kartal, U17 Ligi’nde 2-0, U19 Ligi’nde ise 2-1’lik skorla Sarı-Kırmızılılar’a mağlup oldu.