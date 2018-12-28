Ligin en yaşlı kadrolarından birine sahip olan Beşiktaş, özellikle yerli transferinde bundan sonra daha genç isimlere yönelme kararı aldı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın gündeminde, Erzurumspor’un başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı da bulunuyor.

Ligin ilk devresinde 15 maça çıkıp, 3 gol 1 asistle oynayan 23 yaşındaki Taylan, Türk Milli Takımı’nın da tüm yaş kategorilerinde forma giydi. Taylan’ın Erzurumspor ile mukavelesi sezon sonunda bitiyor.

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