Beşiktaş'ın gençik aşısı hedefi Taylan Antalyalı

Ligin en yaşlı kadrolarından birine sahip olan Beşiktaş, genç isimlere yönelme kararı aldı ve listesine Erzurumspor’un 23 yaşındaki futbolcusu Taylan Antalyalı'yı ekledi.

28 Aralık 2018, Cuma 06:30
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Beşiktaş'ın gençik aşısı hedefi Taylan Antalyalı

Ligin en yaşlı kadrolarından birine sahip olan Beşiktaş, özellikle yerli transferinde bundan sonra daha genç isimlere yönelme kararı aldı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın gündeminde, Erzurumspor’un başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı da bulunuyor.

Ligin ilk devresinde 15 maça çıkıp, 3 gol 1 asistle oynayan 23 yaşındaki Taylan, Türk Milli Takımı’nın da tüm yaş kategorilerinde forma giydi. Taylan’ın Erzurumspor ile mukavelesi sezon sonunda bitiyor.

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