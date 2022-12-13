Dünya kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş , çalışmalarının ilk etabını İstanbul'da gerçekleştirmişti. Burada İstanbulspor ve Karagümrük ile bir hazırlık karşılaşmayı oynayan siyah beyazlılar, çalışmalarının ikinci etabı için Antalya'da kampa girmişti.

Teknik direktör Şenol Güneş, kamp kadrosuna şu isimleri dahil etmişti:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Mert Günok, Utku Yuvakuran, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Javi Montero, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Oğuzhan Akgün, Necip Uysal, Josef de Souza, Berkay Vardar, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli, Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Serkan Emrecan Terzi, Necati Bilgiç, Semih Kılıçsoy.





REDMOND'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Beşiktaş'ın Jamaika asıllı İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, takımın şampiyonluğu ile ilgili açıklama yaptı. Redmond "İlk haftalarda Fenerbahçe puan durumunda geride bulunduğu zamanlarda kendilerine "Şampiyon olabilecek misiniz?" sorusu sorulmuş mudur? Biz neden olmayalım. Kendi yapacağımız işe bakıp, bir sonraki maça odaklanmalıyız. 7 puan abartılacak bir şey değil. Kazandığımız müddetçe, başkalarının puan kaybını beklemeden işimizi görebiliriz. Bu sezon sonunda neyi elde etmek istediğimizi biliyoruz. Yapmamız gereken birlikte çalışıp, o kırılmayı gerçekleştirerek başarılı olmak." ifadelerini kullandı.





"WEGHORST'U ALMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, 0Wout Weghorst'un bonservisini almak istediklerini söyledi. Kazancı, "Opsiyon tutarlarına çok fazla takılmamak lazım. Önemli olan oyuncunun isteği. Weghorst Türkiye'ye çok alıştı ve mutlu. Değerli bir aile babası. Weghorst'un bonservisini almak istiyoruz. Wout Weghorst'un satın alma opsiyonu 10 milyon Euro" dedi.

GENÇ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Kartal'ın Dünya Kupası arasında ilk etap çalışmalarında Kerem Atakan Kesgin ve Berkay Vardar gösterdiği performansla dikkatleri üzerinde topladı. Oynanan İstanbulspor ve Karagümrük karşılaşmalarında da önemli bir performans sergileyen iki futbolcu, Şenol Güneş'in gözüne girdi.





MÜLLER BENZETMESİ

Beşiktaş’ın Antalya’da gerçekleştirdiği hazırlık kampının en fazla parlayan isimlerinden biri de 17 yaşındaki golcü Semih Kılıçsoy oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş’in tüm hazırlık maçlarında şans tanıdığı 18 Ağustos 2005 doğumlu Semih yetenekleriyle göz doldurdu. Siyah-beyazlı kulübün Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Semih için övgü dolu ifadeler kullandı. Milliyet’e konuşan Ekşi, özkaynak düzeninden yetişen başarılı forvetin, Alman futbolunun efsane golcüsü Gerd Müller’e benzediğini aktardı.

"SEMİH'TEN ÇOK UMUTLUYUM"

Semih Kılıçsoy’u geçen sezon U17 kadrosundan doğrudan U19 takımına geçirdiklerini belirten Mehmet Ekşi, “İlk maçında 2 gol atmıştı. Çok dinamik, iki ayağını da çok iyi kullanabilen yetenekli bir forvet. Stil olarak bizim zamanımızdan efsane golcü Gerd Müller’e benziyor. Beşiktaş’ın geleceği olarak görüyoruz. Semih’ten çok umutluyum” diye konuştu.

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Mehmet Ekşi uzun yıllar sonra altyapıdan bir golcüyü A takıma kazandırmak istediklerinin de altını çizdi. Siyah-beyazlı futbol adamı, “Son dönemde özkaynak düzeninden bir forvet çıkaramadık. Semih Kılıçsoy bu özlemi bitirebilir. Bulduğu şansları iyi değerlendirirse hem Beşiktaş hem de Türk futbolu için çok önemli bir kazanç olur” dedi.

ŞENOL GÜNEŞ A TAKIMA ALMAYI DÜŞÜNÜYOR

Bu arada Şenol Güneş’in Semih Kılıçsoy’u A takım kadrosunda tutmayı düşündüğü öğrenildi. Genç forvetin bu doğrultuda çalışmalarını A takımla birlikte sürdürmesi bekleniyor.

U19'DA ZİRVEDE

Semih Kılıçsoy henüz 17 yaşında olmasına rağmen U19 takımı kadrosunda yer alıyor. Yetenekli forvet, U19 Ligi’nde 9 maçta forma giyerken rakip ağları 10 kez havalandırdı. Semih, gol krallığı yarışında da ilk sırada bulunuyor.