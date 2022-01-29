Spor Toto Süper Lig 'e milli ara nedeniyle ara verilirken Beşiktaş , bu arayı Antalya'da kampa girerek değerlendirdi. Siyah-beyazlıların genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Genç yıldızın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Beşiktaş taraftarına, iyi oynasam da kötü oynasam da bana destek oldukları için çok teşekkür ediyorum.

Takımdaki arkadaşlık, çalışma isteği gerçekten çok iyi. Sezon daha bitmedi, 3 puanlık süreçte her şey olabilir. Hayalim bu sene de şampiyon olmak, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

"AVRUPA HAYALİM VAR"

Teklif varsa ve bana gelen bir şey olursa kulüple birlikte değerlendiririz. Benim kesinlikle Avrupa'ya gitme hayalim var.

Önder hocayla iletişimimiz çok iyi, eksiklerimi ve sahada yapmam gerekenleri söylüyor. Benim çok iyi yerlere gelmemi istiyor, ben de onun iyi yerlere gelmesini istiyorum.

"MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDIĞIMDA ÇOK MUTLU OLDUM"

Şenol Güneş beni milli takıma çağırdığında çok mutlu oldum. Ben, tesiste yatarken milli takıma çağrıldığımı öğrendim. İlk ailemi aradım. Benim hayalimdi. Beşiktaş'ta oynamak, milli takıma gitmek hayallerimi gerçekleştirdim, şimdi Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyorum.

Adana Demirspor maçından sonraki maça giderken Ersin'e, gol attığımda yapacağım sevinçten bahsettim. Bana gülerek 'Sen çok şımardın, gol attın ikinciyi düşünüyorsun, sen sol beksin, kendine gel' dedi. O maçta da gol atınca takıldım ona.

SORU-CEVAP:

En şık giyinen futbolcu: Oğuzhan Özyakup

En kötü giyinen: Yok

En komik futbolcu: Necip Uysal

En sessiz futbolcu: Can Bozdoğan

En çok konuşan futbolcu: Domagoj Vida

En fazla yemek yiyen: Cyle Larin

En fazla zorlayan futbolcu: Rachid Ghezzal

En sert futbolcu: Necip Uysal

BİR KELİME BİR CEVAP:

Sergen Yalçın - Efsane

Önder Karaveli - Şevkat

Fulya Hakkı Yeten Tesisleri - Çocukluk

Vodafone Park - Hayal

Beşiktaş - Sevda