Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç futbolcusu Güven Yalçın, 84. dakikada Mohamed Elneny’nin yerine takımının gol umudu olarak hocası Abdullah Avcı tarafından sahaya sürüldü. Ancak 1 dakika sonra Güven, Thievy Bifouma’nın harika şutu öncesinde Fransız oyuncuya engel olamadı ve Kara Kartal 1-0 geriye düştü.

90+6’da ise Bifouma ceza sahasına girdi, Güven ise tecrübeli futbolcuyu durdurmaya çalıştı. Fakat hakem Yaşar Kemal Uğurlu, genç oyuncunun yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi. Yıldız oyuncu, sadece 12 dakikada 2 gole sebebiyet verirken oldukça üzgündü.

Bu haberi de okudular Beşiktaş'ın müthiş serisini Yeni Malatyaspor bitirdi