Beşiktaş , Süper Lig'in 16. Hafta mücadelesinde evinde Adana Demirspor’u ağırladı. Tek gol sesinin çıktığı maçta kazanan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu.









Dele Alli'yi yine yedek

Son olarak Galatasaray ile deplasmanda oynanan lig maçında forma giyen Josef, Türkiye Kupası'nda oynanan Serik Belediyespor ve Şanlıurfaspor maçlarının yanı sıra geçen haftaki Gaziantep FK maçında da görev yapmamıştı. Güneş'in performansını yeterli görmediği İngiliz yıldız Dele Alli, Adana ekibine karşı da yedek soyundu. Şanlıurfaspor maçının 29. dakikasında oyundan alınan ve kulübeye gelirken taraftarların protesto ettiği Dele Alli, böylece Galatasaray ve Gaziantep FK maçları sonrası dün akşam da 11'e giremedi.

Adana Demirspor'un serisi bitti

Süper Lig'in en formda takımlarından biri olan Adana Demirspor, Beşiktaş deplasmanına moralle gelmişti. Ligde son 11 karşılaşmasını kaybetmeyen Adana temsilcisi (5 galibiyet ve 6 beraberlik), kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamayı hedefliyordu. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın öğrencileri, ligde son yenilgisini üçüncü haftada Fenerbahçe 'ye 4- 2'lik skorla yenilerek almıştı. Adana Demirspor, önemli fırsatlardan yararlanamadığı karşılaşmadan eli boş döndü ve 11 maçlık namağlup serisi Vodafone Park'ta sona erdi.

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Kalesini kapatamıyor

2022'nin son mücadelesine mağlubiyetle nokta koyan konuk ekibin, Siyah-Beyazlılar'a karşı şanssızlığı da devam etti. Dün akşamki mücadeleyle birlikte Beşiktaş ile oynadığı son 11 maçı kazanamayan Montella'nın takımı (5 beraberlik ve 5 mağlubiyet), bu karşılaşmaların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı ve toplam 24 gol yedi. Adana ekibi, en üst ligde bir rakibi karşısında devam eden en uzun galibiyet hasretini sonlandırmayı bir başka karşılaşmaya bıraktı.

Fanatik yazarları Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi

Fanatik yazarları da Beşiktaş’ın tek golle kazandığı maçı köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o köşe yazıları;

Nihayet doğru kadro! (Ali Ece)

Saiss olmayınca Beşiktaş yine maçın başında savunmadan çıkarken top kaptırdı. Wellinton kötü oynamadı ancak Tayyip Talha’nın, Saiss’in sağında daha dengeli gelişebileceğini düşünüyorum. Bu yaşta hem ilk top çıkartma hem sağ ayakla sol stoper oynama görevi Tayyip Talha’nın yükünü ağırlaştırıyor. Sezon başına göre Beşiktaş kalesi ise Mert Günok ile daha sağlam. Eldeki kadrodan şimdilik en doğru ve kolektif açıdan güçlü merkez orta saha üçlüsü Adana Demirspor karşısında Şenol Güneş’in görev verdiği isimlerden oluşuyor: Josef günündeyse Beşiktaş savunmadan hücuma ve hücumdan savunmaya geçişlerde daha dengeli birtakım bünyesine sahip oluyor. Salih prese iyi katkı verdi. Gedson önünde formu düzelmiş bir Dele Alli ile çok daha verimli olabilir.

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Masuaku'nun eksiği yok!

Cenk bir kez daha sağ önde, solda ve ortada oynadığı maçların yarısı kadar etkili değildi. Solda ters kanattan ters ayağı sağıyla çok daha rahat şekilde ikinci bir santrfora dönüşebiliyor. N'Koudou en azından geçen maça göre ehveni şer bir performans sergiledi. Yine çarkıfelek misali bir en çarpıcı katkıyı yaptı, bir en büyük hayal kırıklığı oldu. Maçın kahramanı Masuaku konusunda görüşüm sezon başından beri aynı: Umut Meraş’ın topla zar zor yaptıklarını Masuaku plaj topuyla bile yapar, ayrıca savunması da süper olmasa da Meraş’ın savunmasından en ufak eksiği yok!

Oyun iştahı ve 3 puan (Tunç Kayacı)

Dün gece Beşiktaş, Süper Lig'in tek yenilgisiz tek takımı Adana Demirspor’a karşı güçlü bir 11 ile çıktı. Antep’teki orta alan değişince işler de olumlu anlamda değişkeni gördük. Özellikle ilk yarıda tecrübeli Adana Demirspor orta alanını etkisizleştirirken, hücumunda iyi destekledi Josef - Salih ve Gedson’dan oluşan bölge. İlerideki çabuk kısa ve hareketli isimlerle Beşiktaş’ın savunma dengesini bozma çabaları çok etkili olmadı olanlarda da Mert geçit vermedi. Beşiktaş önemli pozisyonlar bulmasına rağmen gol bir duran toptan Masuaku’dan geldi. Açıkçası ilk yarıdaki Beşiktaş olumlu sinyaller verdi ve çok istekliydi. Bunun da başlıca sebebi orta alanın doğru isimlerden oluşmasıydı. Adana Demirspor ofansif görünümüne rağmen yetersizdi ayrıca savunmada da önemli zaaflar yaşadı. Devre arası soyunma odasına 1-0 yenik gitmesi bence Güney ekibi adına sevindiriciydi skor daha yüksek olabilirdi.





Beklentimin altında!

Redmond ve Tayfur hamleleri takımın iyi giden temposunda devamlılık sağladı ve oyundan düşmediler. Adana Demirspor’da dün dikkati çeken özellikle hücumlarda bireysellikle üretmeye çalıştılar. Oysa eldeki malzeme daha organize ataklar geliştirebilecek kalitedeydi. Sadece Onyekuru ve Emre Akbaba üzerinden gol aramak yetmezdi yetmedi de Beşiktaş karşısında. Açıkçası bu futbol en fazla bir puanı alırdı ama benim bugüne kadar izlediğim Adana Demirspor’un dün geceki futbolu skordan bağımsız beklentimin altında kaldı... Beşiktaş ise Şenol hoca geldikten sonra en iyi maçını oynadı ve hak ettiği bir 3 puan aldı...

Kazandı ama öylesine kazandı (Cem Dizdar)

Maç başında etkili görünen Beşiktaş ilk devre boyunca topu kontrol etmiş olsa da ön alan etkisi açısından o denli yaratıcı/güçlü görünmedi. Devre tamamlandığında 20 orta 10 şut atmıştı! Buna rağmen golü de serbest vuruştan buldu. Şöyle ki, rakibinden 1/3 oranında daha fazla ikili mücadele kazanıp daha çok top çalan Beşiktaş, atak imkanını olabildiğince sınırladığı Demirspor’a kalecisi Mert Günok ile de iki üç kez önemli önleyici müdahalede bulundu. Ligin düzeni ve oyun gücü olan takımlarından Demirspor ise ilk devre tek kornerindeki tehlikenin dışında sadece "Fırsat oyunu" sınırlı kaldı. 60’a doğru işin rengi değişmeye başladı. Demirspor istatistik sayılarını yükseltirken hücumların tehlike yoğunluğunu da artırmaya başladı.





Futbolcular kuralları okumuyor

Hal böyle olunca oyun alanı genişledi ve daha kullanışlı alanlar bulan Beşiktaş da ciddi fırsatlar yaratmaya başladı ancak onlarda kullanamadı. Oyunu güçlü görünmeyen Beşiktaş yine de dün akşam mağlup ettiği ve bir basamak üzerinde olan rakibiyle puan farkını bire indirdi. Bu sayede de ilk üç için aday niteliğini korudu… Ama bu oyun karakteriyle işleri kolay görünmüyor. Ve son not… Futbolcuyu "Hırsız" olarak yaftalayan "Oyun süresinden çalma"yı engellemek için getirilen "Değişiklikte en yakın yerden çıkma" kuralına direnç sürüyor! Değişen kuralları okumayan futbolcular" Bildiğini okuyor" ama sonuç "Sarı kart" oluyor. Son kahraman ise Cenk Tosun.

Masuaku kanatlandırır (Orhan Yıldırım)

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş için tek yol kazanmaktı. Ligin flaş takımı Adana Demirspor maçı öncesi endişe vardı. Şenol Güneş, bu kez inatlaşmayı bıraktı. İdeal kadroyu sahaya sürdü. Baştan sona üstün olan Kartal’ı galibiyete Masuaku taşıdı. Eleştirilere kulak kapatıp, yedek kalmayı sorun etmeyen Masuaku, Beşiktaş’ı yeniden zirve takibinde tutmayı bildi. Yanlış onbir ve geç hamleler yapan konuk ekibin puan alması sürprizlere kalmıştı. O da yaşanmadı.

Öyle baraja böyle gol

Şampiyonluktaki rakipleri kazanan Kartal, maça baskılı başladı. N’Koudou zoru yapıp topu dışarı attı. Beşiktaş durmadı, 14’te öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta kaleci Ertaç, sahalarda hiç görmediğimiz türden baraj kurdurdu. Topun başına geçen Masuaku, akıl dolu vuruş ile golünü attı: 1-0. Öne geçen Siyah-Beyazlılar, oyunu rölantiye aldı. Kalesinde tek pozisyon verdi. Mert; duvar ördü. Ardından Weghorst kaçırdı. Hakem Ali Şansalan, kolay maçı zora soktu. İki takımı çileden çıkaran ters kararlar verdi.