Beşiktaş , Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray 'ın konuğu olacak. Yarın akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yaparken, Kadir Sağlam dördüncü hakem olacak. Geçen hafta yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile adeta şov yapan ve Ümraniyespor'u 5-2'lik farklı skorla yenen Beşiktaş, Galatasaray'ı da yenerek hem puan, hem de moral depolamak istiyor. Siyah beyazlılar ligde oynadığı 12 maç sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 22 puanla 4. sırada yer alıyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN PLANI KAZANMAK ÜZERİNE

3.5 yıl aradan sonra tekrar Beşiktaş'a geri dönen ve camiadaki negatif havayı pozitife çeviren Şenol Güneş, ikinci maçının derbi olmasını avantaja çevirmek için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nden galibiyetle ayrılmak üzerine plan yapıyor.

Şenol Güneş ile Özel Röportaj





Valerien Ismael'in oynatmadığı Cenk Tosun'u direkt 11'e koyan ve yine Ismael'in kaçındığı Josef - Gedson - Salih üçlüsünü bir arada oynatarak Ümraniyespor maçını farklı kazanan Güneş, Galatasaray karşısında da kadroyu büyük ölçüde koruyacak.

Kalede bir kez daha Mert Günok'a şans verecek olan Güneş, defans dörtlüsünü Rosier, Saiss, Tayyip Talha ve Masuaku'dan oluşturacak. Orta üçlüde Josef, Gedson ve Salih defansif ve ofansif anlamda takımın yükünü taşıyacak. Tecrübeli teknik adam, hücum hattında Weghorst'un yanında yine Cenk Tosun'a görev verirken, yapılacak tek değişikliğin Dele Alli'den yana olması bekleniyor.

Geldiğinden bu yana bir türlü istenilen performansa ulaşamayan Dele Alli'nin yerine Nathan Redmond'un onbire yazılması siyah beyazlılar adına sürpriz olmayacak.

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisindeki muhtemel 11'i; Mert - Rosier - Saiss - Tayyip Talha - Masuaku - Josef - Gedson - Salih - Redmond - Cenk - Weghorst









GHEZZAL KADRODA YOK

Beşiktaş, Galatasaray karşısına 1 futbolcu dışında tam kadro çıkacak. Ayak tabanındaki kapsül yırtığı futbol oynamasını çok olumsuz etkileyen Ghezzal, tedavisini sürdürdüğü için kadroda olamayacak. Cezayirli futbolcu önümüzdeki haftada da forma giyemeyecek.

ATIBA SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Kanadalı tecrübeli ön libero Atiba Hutchinson, bu sezon ilk kez Galatasaray derbisiyle kendisine maç kadrosunda yer buldu.

SINIRDA 3 İSİM VAR

Siyah beyazlı takımda 3 futbolcu Galatasaray maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı bulunan Gedson Fernandes, Valentine Rosier ve Romain Saiss yarın akşam kart görmeleri durumunda 14. haftada oynanacak Antalyaspor maçında yer alamayacak.

BEŞİKTAŞ, SEYRANTEPE'DEKİ SON GALİBİYETİNİ YİNE GÜNEŞ'LE ALDI

Beşiktaş ile Galatasaray yarın akşam lig tarihinde 352. kez karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar önceki 351 maçta rakibini 113 kez yenerken, 124 kez de mağlup oldu. İki takım 114 müsabakada eşitliği bozamadı. Beşiktaş bu maçlarda Galatasaray ağlarına 459 gol atarken kalesinde de 490 gol gördü.

Son yıllarda Galatasaray'ı içerde oynadığı maçlarda yenen Beşiktaş, deplasmanda aynı başarıyı gösteremiyor. Galatasaray'a karşı son 5 deplasman maçında 4 kez yenilen siyah beyazlılar, 1 de beraberlik aldı. Beşiktaş rakibine karşı son deplasman galibiyetini de yine Şenol Güneş'in teknik direktörlüğü döneminde almış ve 27 Şubat 2017'de oynanan maçı siyah beyazlılar Talisca'nın frikiğiyle 1-0 kazanmıştı.





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Sonraki 5 sezonda oynanan 5 karşılaşmada Beşiktaş'ın henüz galibiyeti bulunmuyor.