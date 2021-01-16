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Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu açıklandı!

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu açıklandı. Cezalı Welinton ve yabancı sınırına takılan Hasic, kadroda yer almıyor. Ljajic ve Gökhan Töre kadroda yer aldı.

16 Ocak 2021, Cumartesi 17:24 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu açıklandı!

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu açıklandı. Cezalı Welinton ve yabancı sınırına takılan Hasic, kadroda yer almıyor. Ljajic ve Gökhan Töre kadroda yer aldı

KALECİ 

ERSİN DESTANOĞLU

UTKU YUVAKURAN 

DEFANS 

VALENTIN ROSIER

FRANCISCO MONTERO

FABRICE NSAKALA

DOMAGOJ VIDA

RIDVAN YILMAZ 

ORTA SAHA 

JOSEF DE SOUZA

OĞUZHAN ÖZYAKUP

ATIBA HUTCHINSON

NECIP UYSAL

ADEM LJAJIC

DORUKHAN TOKÖZ

KARTAL YILMAZ

BERNARD MENSAH 

HÜCUM 

KEVIN NKOUDOU

GÜVEN YALÇIN

VINCENT ABOUBAKAR

CYLE LARIN

RACHID GHEZZAL

GÖKHAN TÖRE

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