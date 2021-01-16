Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu açıklandı. Cezalı Welinton ve yabancı sınırına takılan Hasic, kadroda yer almıyor. Ljajic ve Gökhan Töre kadroda yer aldı
KALECİ
ERSİN DESTANOĞLU
UTKU YUVAKURAN
DEFANS
VALENTIN ROSIER
FRANCISCO MONTERO
FABRICE NSAKALA
DOMAGOJ VIDA
RIDVAN YILMAZ
ORTA SAHA
JOSEF DE SOUZA
OĞUZHAN ÖZYAKUP
ATIBA HUTCHINSON
NECIP UYSAL
ADEM LJAJIC
DORUKHAN TOKÖZ
KARTAL YILMAZ
BERNARD MENSAH
HÜCUM
KEVIN NKOUDOU
GÜVEN YALÇIN
VINCENT ABOUBAKAR
CYLE LARIN
RACHID GHEZZAL
GÖKHAN TÖRE