Kara Kartal’da Valerien Ismael’in yerine göreve getirilen Şenol Güneş’le beyaz bir sayfa açan Beşiktaş ’ta, Cenk Tosun-Wout Weghorst ikilisinin 5-2 kazanılan Ümraniyespor maçındaki performansı büyük sevinç yarattı. Kara Kartal, bu sezon ilk defa 5 golle kazanırken, Cenk-Weghorst ikilisi toplamda 4 gol, 1 asiste imza attı. İlk kez 11’de şans bulan Cenk Tosun 2 golün yanı sıra ilk yarıda Weghorst’a bir asist yaptı. Hollandalı forvet ise 2 şık golle yıldızlaştı. Siyah-Beyazlı yönetim ve taraftarlar gibi teknik direktör Şenol Güneş de Cenk-Weghorst ikilisinin performansından çok memnun kaldı. Güneş’in deneyimli oyunculara cumartesi günü Galatasaray ’la oynanacak derbide de ilk 11’de forma vereceği aktarıldı. Eski öğrencisi Cenk’i her zaman 11’de düşünen Şenol Güneş’in, Mario Gomez’e benzettiği Weghorst’u çok beğendiği ifade edildi.

Kale yine Mert’in

Siyah-Beyazlılar’da teknik ekip, Galatasaray’la oynayacakları karşılaşmanın kadrosunu da şekillendirmeye başladı. Yardımcılarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Şenol Güneş’in, Ümraniyespor karşılaşmasından 5-2’lik sonuçla galip ayrılan ilk 11’i değiştirmeme kararı aldığı kaydedildi. Güneş’in, hafta içerisinde takımını yakından takip edeceği ve ekstrem bir durum olmaması halinde aynı ekibi sahaya sürmesi bekleniyor. Beşiktaş’ın derbide; Mert Günok, Valentin Rosier, Tayyip Talha, Romain Saiss, Arthur Masuaku, Josef de Souza, Salih Uçan, Dele Alli, Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Wout Weghorst 11’iyle Aslantepe’de olması planlanıyor.

Tek eksik Ghezzal

Kara Kartal’da derbi öncesinde Rachid Ghezzal dışında eksik bulunmuyor. Uzun süredir takımdan uzak durumda bulunan Atiba Hutchinson’ın da göreve hazır hale gelmesi, teknik direktör Şenol Güneş’i sevindirdi.



