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Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi 11'inde 7 değişiklik

Beşiktaş, Galatasaray derbisine son oynanan Çaykur Rizespor maçı kadrosundan 7 değişiklik yaparak çıktı.

17 Ocak 2021, Pazar 19:36 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi 11'inde 7 değişiklik

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, dev derbide Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbiye son oynadıkları Çaykur Rizespor maçından 7 değişiklik yaparak başladı. Kupa maçında sahada olan Utku, N’Sakala, Welinton, Necip, Dorukhan, Mensah ve N’Kodou derbide kadroda 11’de forma bulamadı. Bu isimlerin yerine Sergen Yalçın 11’de, Ersin, Rosier, Vida, Josef, Atiba, Rıdvan ve Larin’e görev verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray derbisine şu 11 ile çıktı:

Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin ve Aboubakar.

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu / İSTANBUL (İHA)

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