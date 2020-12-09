Süper Lig’de üst üste çıktıkları son 3 maçtan galibiyetle ayrılarak önemli bir ivme yakalayan Kara Kartal’da gözler, pazar günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesine çevrildi. Dev mücadeleye oyuncularını en iyi şekilde hazırlayan teknik direktör Sergen Yalçın; Başakşehir ve Fenerbahçe’nin ardından ligin zirvesindeki Alanyaspor’u da devirip ligde psikolojik üstünlüğü ele geçirmek istiyor. Yıl sonuna kadar 4 lig maçına çıkacak olan Siyah-Beyazlılar, Alanya mücadelesi sonrası alt sıralardaki takımlarla karşı karşıya gelecek.

Yılın kapanışı Sivas’la

Alanyaspor deplasmanı sonrasında şu anda 17. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u Vodafone Park’ta ağırlayacak olan Kara Kartal, ardından lig sonuncusu Ankaragücü’ne konuk olacak. Siyah-Beyazlılar, 2020’nin son lig mücadelesini ise şu anda 16. konumda bulunan Sivasspor deplasmanında çıkacak. Mevcut durumda 1 maç eksiğiyle zirve yarışının 4 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, pazar günü zorlu Alanya engelini aşıp sonrasında ise yıl sonuna kadar sürprize izin vermeden yoluna devam edip seneyi zirvede kapatmayı amaçlıyor.