Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş , evinde Fenerbahçe 'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Veli Kavlak, TRHabercom'dan Ferhat Kızıltaş'a konuştu.

Derbide eski takımını daha şanslı bulan Veli Kavlak, "Ben Beşiktaş'ın çok baskılı başlayacağını düşünüyorum. Vodafone Park'ta her zaman daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Son 2 maç istediğimiz gibi gitmese de evimizde baskılı bir şekilde derbiye başlayacağımızı düşünüyorum. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin de form grafiği yukarıda ancak ev sahipliği nedeniyle Beşiktaş'ın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"VALERIEN ISMAEL İÇİN KARAMSAR OLMAYA GEREK YOK"

Son haftalarda Beşiktaş'ın en tartışılan isimlerinden olan ve derbiyi kaybetmesi halinde gideceği iddia edilen Valerien Ismael hakkında da konuşan Veli Kavlak şöyle konuştu:

"Bizim camiamızda böyle şeyler sık oluyor. 2 maçta istenilen performans olmadığı zaman hemen hoca sorgulanıyor. Bu zamana kadar benim izlediğim maçlarda; özellikle Sivasspor ve Fatih Karagümrük maçlarında fiziksel ve oyun anlamında çok iyi bir takım görmüştüm. Sezonun başkangıcında böyle skorlar da olabiliyor ama uzun vadede ben Valerien Ismael'in çok başarılı olacağını düşünüyorum. İlk sinyallerini sezon başında vermişti. Çok karamsar olmaya gerek yok. Örnek vereyim; Fenerbahçe maçını kazandığımız zaman herkes Valerien Ismael'in ne kadar büyük hoca olduğunu konuşacak. İnşallah istediğimiz sonuçları elde ederiz."

'İNÖNÜ'DEKİ SON DERBİDE SAKAT OYNADIM'

Türkiye kariyerinde birçok derbide oynayan Veli Kavlak, İnönü Stadyumu'nda oynanan son derbiyi unutamadığını itiraf etti.

Her derbinin özel olduğunu belirten Veli, "İnönü'de son derbiyi unutamıyorum. 3-2 kazanmıştık, o maçın benim için ayrı bir önemi var, maça sakat çıkmıştım ve Olcay Şahan'ın son saniye golüyle 3-2 kazanmıştık" dedi.

Jorge Jesus ile yeni oyun anlayışına sahip olan Fenerbahçe'yi de yorumlayan Veli Kavlak, Sarı-lacivertlilerin şu an için çok güçlü ve diri oynadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'de çok yoğun ve tempo üzerine kurulmuş bir futbol var. Özellikle Adana Demirspor maçında önde baskı yapıp, topları kapmaya çalışan bir takım vardı. Şu anki görüntüleri gerçekten çok diri ve güçlü ancak uzun vadede sadece rakibin yaptığı hatalar sonrası kaleye gitme amacı sizi başarıya götürür mü onu bilemiyorum ama şu an verdiği görüntü, özelikle Rennes maçında son ana kadar pes etmeyen ve mücadele eden bir Fenerbahçe vardı. O nedenle pazar günü yapılacak derbiyi merakla bekliyorum."

VELİ KAVLAK'TAN SKOR TAHMİNİ

Beşiktaş'ı daha şanslı gördüğünü aktaran Veli, derbi hakkında skor tahmininde bulundu:

"Beşiktaş'ı daha önde görüyorum. Evimizde oynuyoruz. Beşiktaş her ev sahipliği yaptığı maçta avantajlıdır ama tabii bu futbol. Bir duran toptan gol yersiniz, stres ve gerginlik başlar, maça etki eder. Futbolun da güzelliği bu, ne olacağını bilemiyorsunuz. Beşiktaş yine de 2-1 kazanacağını düşünüyorum."