Beşiktaş'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Portekizli stoper Pepe, Siyah Beyazlı kulüpten ayrıldıktan sonra eski takımı Porto'nun yolunu tutmuştu. Alman basını ise 36 yaşındaki tecrübeli savunmacının transfer süreciyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Ülkenin en büyük yerel gazetesi olan Westdeutsche Allgemeine Zeitung, devre arasında Brezilyalı stoperi Naldo'yu Monaco'ya satan Schalke 04'ün Pepe ile ilgilendiğini ancak yıldız ismin bu teklifi reddettiğini yazdı. Ruhr ekibi, Naldo'nun gidişi sonrası doğan boşluğu Wolfsburg'dan Jeffrey Bruma'yı kiralayarak doldurmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler