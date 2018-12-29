Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'ye büyük şok!

Beşiktaş'tan 6 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Fulham'ın yolunu tutan Fabri, Ada'da geçtiğimiz yaz yapılan en kötü transferler listesine girdi.

29 Aralık 2018, Cumartesi 09:51
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Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'ye büyük şok!

Fabri, geçtiğimiz yaz 6 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Fulham'a transfer olmuştu.

Yeni takımıyla yalnızca 2 maçta boy gösterebilen ve yediği 5 gol sonrası kızağa çekilen İspanyol file bekçisi, Ada'da geçtiğimiz yaz yapılan en kötü transferler arasına girdi.

ESPN'in konuyla ilgili yayımladığı habere göre Premier Lig'de geçtiğimiz yaz yapılan transferlerden oluşturulan en kötü 11 şu şekilde:

Kaleci: Fabri (Fulham)

Defans: Ryan Fredericks (West Ham), Caglar Soyuncu (Leicester), Jannik Vestergaard (Southampton)

Orta Saha: Fred (Manchester United), Jack Wilshere (West Ham), Alireza Jahanbakhsh (Brighton), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Jean-Michel Seri (Fulham)

Forvet: Lucas Perez (West Ham), Bobby Reid (Cardiff)

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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