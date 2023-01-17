Süper Lig 'de ara transfer dönemi hareketliliği başlamış durumda. Başakşehir, kadrosunu güçlendirmek adına resmi girişimlerde bulunuyor.

LAMINE FOMBA HAMLESİ

Gazeteci Mohamed Toubache-Ter'in haberine göre Başakşehir, Lamine Fomba'yı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda oyuncunun kulübü Nimes'e ilk teklif de yapıldı.

İLK TEKLİFE RET

Başakşehir, Fomba transferi için Nimes'e 500 bin Euro önerdi. Fakat İstanbul ekibinin bu önerisi Nimes Başkanı Rani Assaf tarafından reddedildi. 24 yaşındaki orta saha ile bir başka Fransız ekibi Saint-Etienne de ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Valerien Ismael'in görevde olduğu dönemde Beşiktaş , Fomba'yı kadrosuna katmak istemişti. Siyah-Beyazlıarın geride bıraktığımız yaz transfer döneminde oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği aktarılmıştı.