Ülkemizde Vestel Manisaspor, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Çaykur Rizespor formaları giyen Filip Holosko, 35 yaşında Çekya'ya transfer oldu.

Son olarak ülkesinin takımlarından Slovan Bratislava'da top koşturan yıldız isim, Çekya 1. ligi ekiplerinden Slovacko takımı ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı.

Oyuncunun menajeri Milan Lednicky, transferle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Filip'in hâlâ oynama iştahı var ve Slovan'da beklediği kadar fazla süre alamadı. Daha çok forma giyebileceği bir takıma gitmek istedi. Masada bazı teklifler vardı ama o Slovacko'yu seçti." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın 2007/08 sezonunun devre arasında 5 milyon euro + Burak Yılmaz ve Koray Avcı karşılığında Vestel Manisaspor'dan kadrosuna kattığı Holosko, Siyah Beyazlılar'da çıktığı 187 maçta 53 gol ve 25 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler