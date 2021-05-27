Beşiktaş formasıyla son 2 sezonda yaşadığı başarılı çıkışla dikkat çeken Ersin Destanoğlu, özellikle Avrupa'da transfer pazarının en dikkat çeken isimlerinden birisi olmuştu. 20 yaşında olmasına rağmen şampiyon kadronun as kalecisi olarak çifte kupa kaldıran genç file bekçisi, özellikle Fransız kulüplerinin radarında... Nice, Lille, Lyon gibi kulüplerin radarında bulunan başarılı kaleci için her geçen gün taliplerin artması sonrasında yönetim, Ersin için istedikleri bonservis bedelini belirledi. Siyah-Beyazlılar'ın, yetenekli kaleci için kapıyı 8 milyon Euro'dan açma kararı aldığı kaydedildi.

'Avrupa hayalim var'

Ersin Destanoğlu, geleceğiyle ilgili olarak geçen hafta yaptığı açıklamada, "Avrupa'da oynama hayalim var. Doğru zamanda gitmek istiyorum. Oraya oturmaya gitmek istemiyorum, oturmak bana göre değil. 16 yaşından beri senede 30-35 maç oynayan kaleciyim. Onun altına düşmek istemiyorum, şans bulacağım bir kulübe gitmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.