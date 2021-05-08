Hatayspor maçında attığı 4 golle formunun zirvesinde olduğunu gösteren Larin ve Mr. Asist Ghezzal, Türk Telekom Stadı’ndaki dev maça damga vurmayı hedefliyor.

Tek değişiklik...

Siyah-Beyazlılar’da Galatasaray derbisi öncesi kadro revizyonu var. Sakatlıklar nedeniyle 6 oyuncusunu oynatamayacak olan teknik direktör Sergen Yalçın, Hatay maçında sahaya sürdüğü 11’den tek değişiklik yaparak derbiye başlayacak. Geçtiğimiz hafta Vodafone Park’ta 7-0 kazanılan karşılaşmanın 11’inden sadece sakatlığı bulunan N’Koudou olmayacak. Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Ghezzal, Josef, Atiba, Ljajic, Gökhan Töre ve Larin’den oluşması beklenen kadrodaki tek değişikliğin, N’Koudou-Töre olması bekleniyor.