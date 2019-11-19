Sezon başında Siyah-Beyazlılar’ın İngiltere Premier Lig devi Tottenham’dan kadrosuna kattığı Kevin N’Koudou’nun Beşiktaş macerası, istediği gibi başlamamıştı. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrarlı bir görüntü sergilemekte zorlanan Fransız kanat oyuncusu, sorununu atlatıp forma girmesinin ardından şovuna başlamıştı. Kara Kartal’ın Süper Lig’in 11. haftasında Denizlispor’la oynadığı mücadelede yedek kulübesinde oturan tecrübeli futbolcu, 61. dakikada oyuna girip 70’te attığı golle takımına galibiyeti getiren isim olmuştu. Bu mücadeleyle Beşiktaş’a kritik bir 3 puan kazandıran yıldız oyuncu, milli aradaki takım çalışmalarındaki performansıyla da göz doldurmaya devam ediyor.

Burak’la birlikte gol arayacaklar

Ligin 12. haftasında cumartesi günü Konyaspor’a konuk olacak Siyah-Beyazlılar’ın dün sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği idmana damgasını vuran N’Koudou, teknik direktör Abdullah Avcı’yı mutlu etti. Özellikle çift kale maç ve şut çalışmalarında attığı gollerle yıldızını parlatan başarılı futbolcu, Konyaspor karşılaşması öncesinde hazır olduğunu gösterdi. Özellikle ceza sahası dışından yaptığı vuruşlarla takım arkadaşlarını kendisine hayran bırakan Kevin N’Koudou’nun yüksek form grafiğinden memnun olan teknik ekip, Yeşil-Beyazlılar’la oynanacak mücadelede hücum hattını Burak Yılmaz’la birlikte bu isme emanet edecek.

Teknik ekip planını anlattı

Konyaspor karşılaşmasında gol yollarındaki bütün yükü Burak Yılmaz’ın omuzlarına vermek istemeyen teknik direktör Abdullah Avcı, kanat bölgesinde görevlendireceği N’Koudou’dan, bulduğu her fırsatta ceza sahasına girerek gol aramasını istiyor. Bu konudaki planını oyuncusuyla da paylaşan Avcı’nın, zorlu savunmasıyla ön plana çıkan Konyaspor’u N’Koudou formülüyle aşmayı planladığı kaydedildi.