Beşiktaş'ın Emre Mor teklifine Celta Vigo'dan ret
Beşiktaş, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor için 3 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak İspanyol basınının haberine göre Celta Vigo bu rakamı az buldu ve teklifi reddetti.
Borussia Dortmund'dan 2017'de 13 milyon Euro'ya İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo takımına transfer olan Emre Mor'a Beşiktaş talip oldu. Marca'da yer alan habere göre; yeni sezon için güçlü ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş'ın ilk teklifinin Emre için, 3 milyon Euro olduğu vurgulandı.
BU FİYATA BIRAKMAYIZ
Celta cephesi ise "13 milyon Euro bonservis ücreti ödediğimiz futbolcuyu 3 milyon Euro'ya satmayız" dedi. Beşiktaş'ın milli futbolcu için fiyatı yükseltmesi bekleniyor. Emre geçen sezon Celta Vigo forması ile 12 maça çıkarken herhangi bir skor katkısı yapamadı.
(Sabah)