Borussia Dortmund'dan 2017'de 13 milyon Euro'ya İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo takımına transfer olan Emre Mor'a Beşiktaş talip oldu. Marca'da yer alan habere göre; yeni sezon için güçlü ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş'ın ilk teklifinin Emre için, 3 milyon Euro olduğu vurgulandı.

BU FİYATA BIRAKMAYIZ

Celta cephesi ise "13 milyon Euro bonservis ücreti ödediğimiz futbolcuyu 3 milyon Euro'ya satmayız" dedi. Beşiktaş'ın milli futbolcu için fiyatı yükseltmesi bekleniyor. Emre geçen sezon Celta Vigo forması ile 12 maça çıkarken herhangi bir skor katkısı yapamadı.

(Sabah)