Spor Toto Süper Lig’de 41. hafta mücadelesinde dün akşam Fatih Karagümrük’e 2-1 kaybeden Siyah-Beyazlılar, bitime 1 hafta kala şampiyonluk yarışında puan avantajını kaybetti. Ligde 39. haftayı Fenerbahçe’nin 5, Galatasaray’ın da 6 puan önünde kapatan Siyah-Beyazlılar, 3 mücadelede 4 puan alması halinde direkt mutlu sona ulaşma ihtimali olmasına rağmen peş peşe yaşadığı kayıpların ardından son hafta öncesi Sarı-Kırmızılılar’la arasındaki farkı eritti. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Galatasaray yenilgisi sonrası dün akşam Vodafone Park’ta aldığı mağlubiyetin ardından yine de 41. haftayı 81 puanla zirvede tamamladı. Kartal, 44 gol averajıyla rakibi Cim Bom’un 2 farkla önünde birinciliğini korudu.

Hesaplar karıştı...

Ligde son hafta mücadelesinde cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda Göztepe’ye konuk olacak Siyah-Beyazlılar, şampiyonluğa inancını son karşılaşmaya taşıdı. Kara Kartal, cumartesi günü İzmir’de Göztepe’yi yenerse averaj farkını da koruması halinde Spor Toto Süper Lig’de 2020-21 sezonunda mutlu sona ulaşacak. Beşiktaş, sezonun düğümünün çözüleceği deplasmanda eğer kayıp yaşarsa Aslan’ın da son hafta Yeni Malatyaspor karşısından aynı sonucu almasını bekleyecek. İki takımın da galibiyetine rağmen averaj farkı Cim Bom’a geçer veya son hafta karşılaşmalarında puan üstünlüğü Aslan’ın olursa Kartal şampiyonluğu rakibine kaptırmış olacak.