Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Edmilson Junior’daki ısrarını sürdürüyor. Uzun süredir Burak Yılmaz’ın arkasında yedek bekleyecek ve ona alternatif olabilecek bir isim arayan siyah beyazlı yönetim, Katar’ın Al Duhail takımında forma giyen Brezilyalı futbolcuda karar kıldı.

Kulübü ile 2022’ye dek sözleşmesi bulunan Edmilson Junior, forvet ve sol kanat mevkilerinde oynuyor. Geçen sezon Al Duhail formasıyla çıktığı 29 maçta 6 gol, 4 asist üreten 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 4.5 milyon Euro.

Aynı zamanda Belçika pasaportu olan Edmilson Junior, futbola bu ülkenin St. Truiden takımında başladı. 2016 yılında 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Standard Liege’e transfer olan genç futbolcu, geçen yıl 6 milyon Euro’ya Al Duhail’e satıldı. Avrupa’ya dönmek isteyen Edmilson Junior’un, Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

Kaynak: Hürriyet