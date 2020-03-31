Porto, Finansal Fair Play nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşarken dengeyi sağlamak adına yaz aylarında oyuncu satışları gerçekleştirmeyi planlıyor.

Portekiz ekibinde takımdan ayrılması beklenen ilk isim ise genç defans Diogo Leite...

O Jogo gazetesine göre 21 yaşındaki savunmacı için en ciddi aday olarak Valencia gösterilirken Sapo Desporto, Beşiktaş'ın da devredeki takımlardan biri olduğunu belirtti.

Siyah-Beyazlılar, devre arasında da oyuncuyu kadrosuna katmak istemiş fakat yapılan kiralama teklifi kulübü tarafından reddedilmişti.

Porto'nun kiralamaktan çok oyuncuyu satarak gelir elde etmek istiyor oluşu, Beşiktaş'ın işini güçleştiren nedenlerin başında geliyor. Çünkü Portekiz ekibi oyuncudan yüksek bir bonservis geliri elde etmek isterken Valencia, Southampton, Feyenoord, Sevilla, Ajax, Bordoeaux ve Borussia Mönchengladbach'ın oyuncuyla ilgilendikleri belirtiliyor.

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