Süper Lig'de artık sona doğru yaklaşırken Beşiktaş da, bitime iki hafta kala Yeni Malatyaspor karşısında önemli bir galibiyet almayı başardı. Kayserispor'a deplasmanda 3-1 yenildikten sonra sahasında Kasımpaşa engelini 3-2'lik skorla geçerek yeniden zirveye yakın bölgeden uzaklaşmama anlamında dev bir adım atan Siyah-Beyazlılar, böylece Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürdü. Takipçilerinden Galatasaray'ın, Ankaragücü, Fenerbahçe'nin Sivas, Alanya'nın da Antalyaspor'a mağlup olduğu haftada söz konusu bu takımlarla arasındaki puan farkını açan teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri, puanını 56'ya çıkardı.

Takibini sürdürüyor

Böylece hemen önündeki üçüncü Sivasspor'un 1 puan gerisinde Yiğido'nun peşinden ayrılmayan Kara Kartal, artık kalan iki karşılaşmadan 6 puanla ayrılarak nerede sezonu tamamlayacağını görecek. Beşiktaş'ın iki umudundan biri, Trabzonspor'un CAS'ta cezasının onanması halinde üçüncü sırayı alıp Devler Ligi'ne gitmek, ikincisi de eğer Trabzon (Devler Ligi biletini alırsa) ceza almaz ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götürürse, üçüncü olarak direkt Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak olacak.