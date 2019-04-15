Beşiktaş, son haftalarda çıkışa geçerken, Şampiyonlar Ligi için yarışta ben de varım dedi. Lider Başakşehir karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetle üst üste 4. maçını da kazanan ve ikinci devrede hiç yenilgi almayan Siyah-Beyazlı takım zirve yarışına yeni bir soluk getirdi. Kartal, 2019’da topladığı 27 puanla en başarılı iki ekipten birisi olarak öne çıktı.

SON DÖRT MAÇTA 13 GOL ATTI

Bu sezon zaman zaman Vodafone Park’ta zorlanan Beşiktaş, evindeki son 3 karşılaşmayı galibiyetle tamamlayarak bu olumsuz istatistiği de düzeltti. Bu dört maçta 13 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü. Kartal ligdeki gol sayısını da 60’a yükseltip bu alanda da ligin zirvedeki ekiplerinden birisi oldu. Puanını 53’e yükselten Beşiktaş, lider Başakşehir ile puan farkını da 8’e düşürdü.

BURAK YILMAZ SERİYE BAĞLADI

Başakşehir karşılaşmasında galibiyet golünü atan Burak Yılmaz da son dönemde seriye bağladı. Ligde geride kalan Atiker Konyaspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında fileleri havalandıran Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir maçını da boş geçmedi ve üst üste 4. golüne imza attı. Vodafone Park’ta ise üst üste 5. kez gol sevinci yaşayan tecrübeli oyuncu, Trabzon’da attığı gollerle birlikte bu sezon toplamda 13’ e ulaştı.

Kaynak: Star