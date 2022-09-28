Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi takımı motive etmek için kolları sıvadı. Nevzat Demir Tesisleri'ne giden ve eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Valerien İsmael'e bir kez daha desteğini ileten Çebi, daha sonra siyah-beyazlı takımın antrenmanını izledi. Oyunculara moral veren Başkan Çebi'nin tesislere bir dahaki gelişinde Fenerbahçe maçının primini açıklayacağı öğrenildi. Prim miktarının kişi başına en az 100 bin TL olması bekleniyor.





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REDMOND SAHADA

Beşiktaş'ın 23 Eylül'de yaptığı idmanda sol el tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Nathan Redmond, dün çimlere ayak bastı. Bireysel olarak koşu yapan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, antrenmanda başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı ile de görüştü.



