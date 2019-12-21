Süper Lig’de sezona yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın yönetiminde istediği gibi başlayamayan Siyah-Beyazlılar, ilk 6 haftada aldığı başarısız sonuçlarla düşme potasına kadar gerilemişti.

Bu olumsuz tablonun ardından o dönemki lider Aytemiz Alanyaspor’u yenen ve ardından 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirve yarışına geri dönen Kara Kartal, geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor’a kaybedip taraftarını üzmüştü. Ligin ilk yarısında kalan 2 maçı da kayıpsız geçmeyi tamamlayan teknik direktör Abdullah Avcı, yarın Fenerbahçe’yle deplasmanda oynayacakları derbiye oyuncularını mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıyor.

Burak Yılmaz etkisi...

Nevzat Demir Tesisleri’nde dün yapılan sabah antrenmanı öncesinde oyuncularını etrafına toplayan teknik direktör Abdullah Avcı’nın, zorlu atmosferde istediklerini alabilmeleri için erken bir gol bulmalarının şart olduğunu söylediği öğrenildi.

Öğrencilerinden maçta ilk düdükten itibaren oyunun kontrolünü ellerinde tutmalarını söyleyen Avcı, hücum hattında forma giyecek Burak Yılmaz ve onu destekleyecek skor özelliği bulunan Diaby ve Ljajic’le oyunun başında öne geçmeyi planlıyor. Erken golün ardından Atiba ve Elneny’nin katkısıyla topun kontrolünü kendilerinde tutmayı amaçlayan Avcı, ilerleyen dakikalarda baskıyı düşürmeyip girecekleri pozisyonlarla Kadıköy’den 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.