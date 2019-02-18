Bu sezonun ilk yarısında rakiplerine konuk olduğu maçlarda kötü performans sergileyen Siyah-Beyazlılar, ikinci devredeki deplasman karşılaşmalarında ise bambaşka bir kimliğe büründü. Süper Lig’in birinci bölümünde 9 deplasman maçında sadece 2 kez kazanabilen Kara Kartal, 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrılarak 10 puan elde edebildi.

Beşiktaş, rakip sahadaki 3 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Ligin ikinci yarısındaki ilk 3 deplasman karşılaşmasını kazanmayı başaran Şenol Güneş’in öğrencileri, şimdiden 9 puana ulaşarak kısa sürede birinci devredeki performansına yaklaşmayı bildi.

Savunmada sorun yok

Beşiktaş, deplasmanlarda ilk yarıdaki kötü hücum ve savunma performanslarını ikinci devrede düzeltmeyi başardı. Sezonun ilk yarısındaki 9 dış saha karşılaşmasında 12 gol atabilen Siyah-Beyazlılar, 1,3 ortalama yakaladı. Kalesinde de 13 gol gören Beşiktaş, maç başına 1,4’lük performans sergiledi. Ligin ikinci yarısında evinden uzaktaki ilk 3 maçta 11 gol atan Beşiktaş, maç başına 3,6’lık oranla etkili bir performans ortaya koydu. Deplasmanda savunmasını da düzelten Beşiktaş, sezonun ikinci devresinde 3 gol yedi ve maç başına 1 ortalamada kaldı.

Geçen sezonu geçti

Beşiktaş, 22. haftalar itibarıyla geçen sezonki deplasman performansını geçti. Ligde 2017- 2018’deki ilk 12 dış saha maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alan Beşiktaş, 17 puan topladı. Bu sezonun 22 maçlık bölümünde 12 kez rakiplerine konuk olan Beşiktaş, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puana ulaştı.