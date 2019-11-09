Beşiktaş’ın Denizlispor mesaisi Braga’da başladı

Süper Lig’in 11. haftasında yarın Yukatel Denizlispor’u konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına dün ara vermeden başladı.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi’nde önceki gün yapılan Braga maçının ardından Portekiz’de kalan Beşiktaş, Denizlispor karşılaşmasının ilk antrenmanını Braga şehrinde gerçekleştirdi. İdmanı, yardımcı antrenörler yönetti.

Braga karşısında forma giyen oyuncular, antrenmanı yenilenme çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma egzersizlerinin ardından pas ve şut çalıştı.

Akşam saatlerinde İstanbul’a dönen Siyah-Beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Avcı, yerine dönüyor

Soğuk algınlığı sebebiyle Siyah- Beyazlılar’ı Braga deplasmanında yalnız bırakmak zorunda kalan teknik direktör Abdullah Avcı’nın tedavisi sürüyor. Tecrübeli teknik adamın, ligde yarın oynanacak Denizlispor karşılaşmasında takımının başında olabilmesi için sağlık ekibinin yoğun mesai harcadığı bildirildi. Konuyla ilgili olarak kulüpten alınan bilgiye göre Avcı’nın, Denizlispor karşısında takımın başında olması bekleniyor.