Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar, ligde 5. haftayı bay geçti. Milli aranın da olması nedeniyle siyah beyazlılar 21 gün gibi süre ligden uzak kaldı.

Beşiktaş'ın 6. hafta ile birlikte Süper Lig'de devam edeceği Denizlispor maçının kadrosu açıklandı. Kadroda lisans çıkarılmayan Douglas, Mirin, Boyd ve Lens ile birlikte, sakatlıkları bulunan N'Koudou, Hasic ve Atakan Üner yer almadı. Ayrıca milli takımda koronavirüs testi pozitif çıkan Bernard Mensah da Denizli kadrosuna yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosu:

KALECİ: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran

DEFANS: Valentin Rosier, Montero, Erdoğan Kaya, NSakala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz

HÜCUM: Güven Yalçın, Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre