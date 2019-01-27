Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Gelson Martins'in yeni takımı resmen belli oldu.

Fransa Ligue 1'de zor günler geçiren Monaco, Atletico Madrid forması giyen Portekizli sağ kanat oyuncusunu sezon sonuna dek kiraladığını duyurdu.

28 yaşındaki futbolcu, kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamasında Monaco'ya gelmekten ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.

Monaco, daha önce de Cesc Fabregas, William Vainqueur, Naldo ve Fode Ballo-Toure'yi kadrosuna katmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler