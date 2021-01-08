Beşiktaş, sezon başında Cyle Larin için gelen teklifleri yetersiz bularak geri çevirmiş, teknik heyetle birlikte takımda kalması yönünde karar alınmıştı. Siyah-beyazlılar, ortaya koyduğu performans sonrası 24 yaşındaki futbolcudan mali olarak büyük bir beklenti içerisine girdi. 10'u lig olmak üzere toplamda 12 kez ağları sarsan Kanadalı forveti ara transferde satmayı düşünmeyen yönetim, bu planı sezon sonunda hayata geçirecek. Beşiktaşlı idareciler, "Larin'i sezon sonu çift haneli rakamlara Avrupa'ya göndereceğiz. Ona inandık, güvendik ve karşılığını aldık. Ligin kalan bölümünde de takıma büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. (Sabah)